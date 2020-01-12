دميرتاش: ستنهار إمبراطورية أردوغان وينبغي الاستعداد لما بعده

أنقرة (زمان التركية) – أرسل القيادي الكردي والمرشح الرئاسي السابق، صلاح الدين دميرتاش، المعتقل منذ 2016، إلى حفل توزيع جوائز مؤسسة الديمقراطية الاجتماعية (SODEV)، التي منحته جائزتها أبيات الشاعر والمتصوف الفارسي، سعدي الشيرازي.

وجاء في رسالة دميرتاش للمؤسسة التي منحته جائزة حقوق الإنسان والسلام والتضامن التاسعة عشرة، أن “من يضعون أساسات فاسدة لقصورهم يكونون بهذا قد هدموها أثناء إنشائها” للشاعر سعدي الشيرازي.

وشدد دميرتاش في رسالته على ثقته من اقتراب المستقبل المشرق، مفيدا أن القصور والإمبراطوريات ستنهار بدون شك وأنه ينبغي عليهم الاستعداد لما بعدها.

زوجته رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي السابق، باشاك ديميرتاش استلمت الجائزة نيابة عن صلاح الدين دميرتاش.

وأكد دميرتاش في رسالته أنه سيواصل النضال دون التراجع خطوة واحدة على الرغم من حملات الاستنزاف والتدمير والتشويه التي تُمارسها الحكومة ضده قائلا: “ومثلما قال شكسبير في رواية هاملت على لسان بولونيوس: تجنب القتال، لكن إن خضت قتالا فعلى الطرف الآخر أن يخشاك”.

هذا وأكد دميرتاش أنه ليس بإمكانهم الاكتفاء بالمشاهدة وعدم اتخاذ موقف في الوقت الذي تعمل فيه السلطات على إخضاع المجتمع باتباع سياسات الفقر والجوع والظلم والحرب والتعذيب ونشر مشاعر الخوف والتشاؤم فيه، مشيرا إلى أن مهمة إرشاد المجتمع وقيادته تقع على عاتق كل مفكر وسياسي وكاتب يتمتع بحس المسؤولية.

وبينما كان يُترقب إخلاء سبيل رئيسا حزب الشعوب الديمقراطي المشاركان في سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث قضت الدائرة الأولى لمحكمة الصلح والجزاء بمحاكمة صلاح الدين دميرتاش مع رئيسة الحزب المشاركة فيجان يوكساداغ في من خارج القضبان صدرت مذكرة توقيف جديدة بحق دميرتاش ويوكسداغ.

ومنذ السابع من يناير/ كانون الثاني استأنفت الدائرة 19 من محكمة الجنايات في العاصمة أنقرة، نظر القضية الرئيسية التي يحاكم فيها رئيسا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المشاركان صلاح الدين دميرتاش، وفيجان يوكساداغ.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 عندما كان دميرتاش ويوكسداغ رئيسًان مشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي، تم إلقاء القبض عليها على خلفية التحقيق بأحدات شهر أكتوبر/ تشرين الأول / 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ موقف واضح ضد تنظيم داعش عند احتلاله مدينة كوباني اليورية (عين العرب) ذات الأغلبية الكردية، واتهامهما بتحريض الأكراد على التظاهر وإهانة رئيس الجمهورية.

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محاكمة صلاح الدين دميرتش، أحمد داود اوغلو، تركيا، أردوغان، جنوب شرق تركيا، فيجان يوكساداغ، فيجان يوكسداغ

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