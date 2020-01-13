الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة كانت تحمل قذائف هاون

أنقرة (زمان التركية) – أعلن “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم الإثنين اسقاط طائرة تركية مسيرة مزودة بقذائف هاون.

وأفاد البيان الصادر عن غرفة عمليات الكرامة التابعة أن قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر أسقطت طائرة تركية مسيرة كانت تحمل قذائف هاون، وأن تحليق هذه الطائرة المسيرة يعد خرقا لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى استهداف “فرقة الشهيد عبد الله العطيري” التابعة للواء 128 للطائرة التركية المسيرة.

جدير بالذكر أن الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر كان قد قبل دعوة تركيا وروسيا لوقف إطلاق النار المشترك في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث بدأ وقف إطلاق النار في تمام الساعة الواحدة بتوقيت تركيا يوم الثاني عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري.

ونشر أحمد المسمري، المتحدث باسم الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، رسالة فيديو أوضح خلالها قبولهم وقف إطلاق النار المتعلق بالعمليات في غرب ليبيا غير أنهم سيردون بكل حزم في حال انتهاك الطرف الآخر لوقف النار.

وبالأمس أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبي المسيطرة على غرب ليبيا قبولها وقف إطلاق النار المشترك.

ومن المنتظر أن يوقع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو اليوم.

وأكدت وكالة بلومبرج أنه من المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين حفتر والسراج اليوم، في العاصمة الروسية موسكو، حسب ما نقلته عن مسؤولين أتراك وغربيين.

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