انطلاق جولة المفاوضات بين حفتر والسراج في موسكو

موسكو (زمان التركية) – انطلقت اليوم الاثنين جولة مفاوضات في العاصمة الروسية موسكو، تجمع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مع رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس فايز السراج، بحضور وزيرا الدفاع والخارجية التركيان والروسيان.

ويجري الاجتماع الوزاري في مقر وزارة الخارجية الروسية، حيث من المقرر أن يتم التباحث حول سبل إرسال السلام والاستقرار في ليبيا. وفق وكالة (الأناضول).

وقالت مصادر دبلوماسية روسية إنه من المنتظر التوقيع على اتفاقية لوقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية.

يأتي الاجتماع في ثاني أيام سريان اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار، الذي دعا له الرئيسان التركي رجب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتى، أنقرة والقاهرة اليوم الإثنين، فى إطار الوساطة الإيطالية لحل الأزمة الليبية، وقالت وكالة (نوفا) الإيطالية إن كونتى يزور تركيا، ثم يتوجه إلى مصر، لبحث الملف الليبى.

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