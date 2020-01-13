تركيا.. سلسلة بشرية احتجاجًا على مشروع قناة إسطنبول

أنقرة (زمان التركية) – نظم المئات من سكان مدينة إسطنبول سلسلة بشرية احتجاجا على طرح مشروع قناة إسطنبول.

واستجاب المئات من سكان مدينة إسطنبول لدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تنظيم سلسلة بشرية في محيط بحيرة كوتشوك شكمجه، وقام الحاضرون بالتجمع في محيط البحيرة والاصطفاف متشابكي الأيدي.

ودعا للفاعلية تنسيقية “إما القناة وإما إسطنبول” الفعالية المناهضة لمشروع قناة إسطنبول بعدما طرحته الحكومة التركية للمناقصة.

وتضم تنسيقية “إما القناة وإما إسطنبول، أكثر من 120 شخصية ومنظمة معارضة لمشروع القناة.

وأعرب المشاركون في السلسلة البشرية عن معارضتهم لمشروع قناة إسطنبول عبر اللافتات التي رفعوها، حيث أظهرت الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا المشاركين في السلسلة البشرية وهم يرفعون لافتات كتب عليها “إما القناة وإما إسطنبول”.

ويحذر خبراء جيولوجيا من أن المشروع سيسبب كارثة بيئية لقربه من منطقة نشطة بالزلزال، مطالبين بإلغائه، ويعارض المشروع رئيس بلدية أنقرة أكرم إمام أوغلو.

وفي ديسمبر/ كانون الماضي قال أردوغان: “سنطرح مناقصة مشروع قناة إسطنبول المائية ونبدأ بتنفيذ المشروع في أقرب وقت”. وأضاف: “لم ولن نسمح لأي قوة بالحيلولة دون تحقيق تركيا أهدفها لعام 2023”.

واليوم قال وزير النقل التركي، جاهد طورهان، إن التكلفة الإجمالية لقناة اسطنبول، تبلغ 25 مليار دولار.

وتعود بداية طرح فكرة مشروع قناة إسطنبول لعام 2011 عندما أعلنه الرئيس التركي رجب أردوغان، حينما كان رئيساً للوزراء لربط بحر “مرمرة” بالبحر “الأسود” في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومترًا، بموازاة مضيق البوسفور.

وتقول حكومة العدالة والتنمية إن المشروع سيخلق مناطق جديدة قادرة على جذب السكان وتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور، أحد أكثر مسارات سفن الشحن نشاطًا.

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