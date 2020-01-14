الملك الأردني: تركيا تخلق المزيد من الارتباك في ليبيا

عمّان (زمان التركية) – أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أن إرسال تركيا قوات إلى ليبيا سيخلق المزيد من الارتباك، في حوار أجرته معه قناة “فرانس 24” أمس الاثنين.

في إطار تعليقه على تدخل الرئيس التركي رجب أردوغان في الأزمة الليبية، قال العاهل الأردني أن “إرسال تركيا قوات إلى ليبيا سيخلق المزيد من الارتباك، على ما أعتقد، لقد كان هناك قرار روسي مهم، ونرجو أن يسهم ذلك في تهدئة الأمور”.

وأعاد الملك عبد الله الثاني للأذهان أن عدة آلاف من المقاتلين الأجانب قد غادروا إدلب وانتهى بهم المطاف في ليبيا، مشيرًا إلى أنه يجب على الجميع في المنطقة العربية والأوروبية أن يواجهوا هذا الأمر الخطير.

واعتبر الملك الأردني أن المقاتلين الأجانب المغادرين من سوريا إلى ليبيا من أكبر التحديات والتهديدات التي سيعيش على وقعها العالم في عام 2020، مشددًا على أنهم لا يريدن دولة فاشلة في ليبيا.