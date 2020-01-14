تركيا: موقف حفتر يجهض مؤتمر برلين حول ليبيا

أنقرة (زمان التركية) – تعليقًا على رفض قائد “الجيش الوطني الليبي”، خليفة حفتر، التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار خلال القمة الروسية حول ليبيا، قال وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، إن مؤتمر برلين حول ليبيا سيفقد مغزاه في حال مواصلة حفتر التصرف على هذا النحو.

وفي الوقت الذي ترقب فيه العالم التوصل لوقف إطلاق نار في ليبيا خلال القمة التي عقدت أمس الإثنين، في موسكو أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الجنرال حفتر غادر القمة دون التوقيع على أي التزامات.

وعلق جاويش أوغلو، الذي كان مشاركا بالقمة الروسية، على انسحاب حفتر مدون التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار، قائلا: “إن استمر حفتر على هذا المنوال فلا مغزى من مؤتمر برلين حول ليبيا. انكشف من يدعم الحرب ومن يدعم السلام في ليبيا. حاليا لن يوقعوا على هذا الاتفاق”.

من جانبه أدلى وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، الذي كان مشاركًا هو الآخر بتصريحات حول الأوضاع في ليبيا أكد خلالها أنهم سيعملون على إنجاح وقف إطلاق النار في ليبيا، قائلا: “سنواصل جهودنا لتحقيق السلام في ليبيا وإدلب عبر حل سياسي. نأمل في توقف الدماء المراقة”.

هذا ومن المقرر أن يشارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مؤتمر السلام من أجل حل الأزمة الليبية الذي سيُقام في التاسع عشر من فبراير/ شباط القادم بالعاصمة الألمانية، برلين.

وكان أردوغان قال اليوم أثناء كلمة في اجتماع في البرلمان التركي إن بلاده قامت بما يجب عليها فيما يخص الأزمة الليبية وأضاف: “لن نتردد في تلقين خلفية حفتر الدرس الذي يستحقه بعد هروبه من طاولة المفاوضات”، على حد تعبيره.

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