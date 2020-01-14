312 ألف سوري فروا من إدلب إلى الحدود التركية

إدلب (زمان التركية) – قال وزير داخلية تركيا، سليمان صويلو، إن 312 ألف سوري فروا من إدلب إلى المناطق الحدودية مع تركيا منذ مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشيرًا إلى أن 76% منهم من النساء والأطفال.

تصريحات سليمان صويلو جاءت خلال المؤتمر الصحافي التعريفي بحملة مساعدة إدلب المنظمة في رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ.

صويلو أوضح أن إدلب كانت تضم 1.5 مليون نسمة قبل اندلاع الحرب الداخلية، مشيرًا إلى أنها شهدت موجات نزوح كبيرة خلال الحرب، ليصل تعداد سكانها اليوم إلى 3.7 ملايين نسمة.

وقال صويلو: “نتيجة الاشتباكات والتطورات التي شهدتها الفترة الأخيرة، فر نحو 312 ألف شخص إلى الحدود مع تركيا، منذ 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. 76% من المهاجرين من النساء والأطفال. لو تخيلتم، هذه ليست عملية انتقال، هربوا وفروا ومعهم بعض الأشياء التي تمكنوا من حملها. إنهم يأتون إلى 9 مخيمات أقمناها على بعد 20 كيلو مترًا من حدودنا”.

وأوقفت تركيا استقبال المزيد من اللاجئين، وتعمل حاليا على ترحيل عدد من المقيمين فيها إلى شمال سوريا.

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