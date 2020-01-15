فيديو.. الرئيس المصري يفتتح قاعدة برنيس العسكرية

القاهرة (زمان التركية)ــ افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، قاعدة برنيس العسكرية الجديدة جنوب محافظة البحر الأحمر.

وقاعدة برنيس العسكرية، تأتي ضمن خطة التطوير بالقوات المسلحة المصرية، وتعد أحد أضخم القواعد العسكرية بالشرق الأوسط.

ورفع الرئيس عبد الفتاح السيسي علم القوات المسلحة المصرية على قاعدة برنيس العسكرية، وتزامنا تم رفع العلم على المكون البحري للقاعدة.

وتأتى القاعدة العسكرية الجديدة بعد قاعدة محمد نجيب العسكرية المفتتحة عام 2017 في مرسى مطروح، كنقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية.

ومن أبرز أهداف مصر من قاعدة برنيس العسكرية حماية السواحل المصرية الجنوبية، وتأمين الإستثمارات الإقتصادية والثروات الطبيعية.

وشارك اليوم في حفل افتتاح قاعدة برنيس الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية

وتضم قاعدة برنيس العسكرية، قاعدة جوية وقاعدة بحرية متطورة، والعديد من ميادين الرماية، كما تشمل القاعدة مستشفى عسكرى ورصيف بحرى.



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