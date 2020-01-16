البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة 75 نقطة أساس

أنقرة (زمان التركية)ــ خفض البنك المركزي التركي اليوم الخميس، سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لمدة أسبوع بمقدار 75 نقطة أساس.

البنك المركزي قرر خلال الاجتماع الأول لعام 2020 في تركيا خفض سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، من 12 في المائة إلى 11.25 في المائة.

وقال البنك المركزي إنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار في الأسعار وأغراض الاستقرار المالي.

وبذلك قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 12.75 نقطة في آخر 5 اجتماعات له.

وكان البنك المركزي التركي خفض في 12 ديسمبر/ كانون الثاني 2019 سعر الفائدة 200 نقطة أساس من 14 إلى 12 في المئة من عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي.

وسبق ذلك تخفيض المركزي التركي سعر الفائدة من 16.50 إلى 14 في المئة، على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لمدة أسبوع، في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، سجل معدل التضخم في تركيا خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة، بعد أن قفز مجددا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 10.56 في المئة، قبل أن يسجل انخفاضًا كبيرا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما أصبح 9.26 في المئة، بعدما كان في شهر أغسطس/ آب الماضي 15.01%، وفي يوليو/ تموز 16.65%.

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