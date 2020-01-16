تركيا.. اعتقال أكثر من 100 عسكريًا

أنقرة (زمان التركية) – ألقت السلطات التركية القبض على على أكثر من 100 عسكريا في إطار عمليات ملاحقة أمنية في 49 مدينة مركزها إزمير.

وأصدرت نيابة إزمير قرارات اعتقال بحق 33 ملازما من بينهم 11 ملازم عامل و143 ملازم أول، من بينهم 97 ملازم أول عامل وذلك في إطار التحقيقات بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة التي تتهمها أنقرة بتدبر انقلاب 2016.

واعتقلت قوات الأمن 115 شخصا من أصل 176 صادر بحقهم قرارات اعتقال. وفق وكالة (الأناضول).

هذا وتضمنت قائمة الصادر بحقهم قرارات اعتقال 4 من قيادات قوات الدرج و6 من طياري مقاتلات أف 16.

وكانت القوات المسلحة التركية استبعدت أكثر من 300 طيار مقاتل منذ انقلاب عام 2016 لأسباب سياسية، الأمر الذي جعلها تبدأ البحث عن مقاتلين جدد لسد هذا العجز.