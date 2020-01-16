زعيم المعارضة: 4 ملايين تركي قطعت عنهم الحكومة الكهرباء والغاز!

أكصراي (زمان التركية) – قال رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، إن أبرز دليل على سوء توزيع الدخل القومي في تركيا، وجود أكثر من 4 ملايين مواطن تركي غير قادرين على سداد فواتير الكهرباء والغاز، والملايين يحصلون على أجور ومعاشات تقاعد أقل من الحد الأدنى للأجور.

وخلال كلمته في افتتاح ملتقى عمداء قرى مدينة أكصراي، أكد كليجددار أوغلو أن هناك زيادة سريعة كل عام في ضحايا سوء توزيع الدخل، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 2 مليون متقاعد يحصلون على معاش تقاعد أقل من الحد الأدنى للأجر، وأن التيار الكهربائي قطع عن أكثر من 3.5 مليون شخص خلال العام الماضي بسبب تعثر سداد فواتير الاستهلاك، مشيرًا إلى أنه تم قطع الغاز الطبيعي عن 710 ألف أسرة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.

وارتفعت رسوم الاشتراك في الغاز الطبيعي لعام 2020 لتبلغ نحو 656 ليرة و70 قرشا.

وزير الكهرباء فاتح دونماز أوضح في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، أن عدد المشتركين في شركة الكهرباء الذين بدأت الإجراءات ضدهم بسبب التعثر في سداد فواتير الكهرباء خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2019، بلغ 3 ملايين و365 ألفًا و784 مشتركًا، مشيرًا إلى أن المتخلفين من بين مشتركي الغاز الطبيعي بلغوا 710 ألفًا و364 مشتركًا.

وأوضح رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن هناك 8 ملايين و600 ألف شخص يحصلون على دخل شهري أقل من 673 ليرة تركية، وهناك 6 ملايين يحصلون على معاش تقاعد أقل من 2000 ليرة أي أقل من الحد الأدنى للأجر، وأن هناك 647 ألف شخص يحصلون على معاش يتامى وطلاق شهريًا أقل من 1000 ليرة تركية.

وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، سجل معدل التضخم في تركيا خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة، بعد أن قفز مجددا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 10.56 في المئة، قبل أن يسجل انخفاضًا كبيرا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما أصبح 9.26 في المئة، بعدما كان في شهر أغسطس/ آب الماضي 15.01%، وفي يوليو/ تموز 16.65%.

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