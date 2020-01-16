هجوم مسلح على الحزب الكردي في تركيا

إسطنبول (زمان التركية) – تعرض مقر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، في مدينة إسطنبول، لهجوم مسلح، أمس الأربعاء.

حسب المعلومات التي تم التوصل إليها، قام شخص بإطلاق النار، أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بمنطقة باي أوغلو بمدينة إسطنبول، أمس الأربعاء، في حوالي الساعة 15:00.

على الفور تحركت فرق من قوات الأمن التابعة لمدينة الأمن، وفرضت كردونًا أمنيًا حول المقر، لحين انتهاء التحقيقات.

في الوقت الذي بدأت فيه قوات الأمن عملية بحث عن المتهم في الواقعة، ومنعت الدخول والخروج إلى الحزب، تقدَّم المتهم بنفسه ومعه سلاحه إلى مخفر الشرطة.

وقال حزب الشعوب الديمقراطية الكردي في بيانه: “مقرات حزبنا تعرضت لمثل هذا النوع من الهجمات على يد بعض العصابات. يريدون من هذا الهجوم تخويف مسؤولي الحزب وأعضائه والمواطنين. وسنستخدم كافة حقوقنا الديمقراطية في وجه هذه الهجمات الفاشية والإجرامية”.

ويبث حزب العدالة والتنمية الحاكم خطاب كراهية ضد الأحزاب المعارضة، خاضة حزب الشعوب الديمقراطي الذي يتهم أعضائه بالإرهاب والانتماء لتنظيم حزب العمال الكردستاني المسلح المصنف إرهابيا.

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