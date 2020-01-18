وكالة أنباء سوريا: أردوغان نقل أكثر من 3000 مرتزق للقتال في ليبيا

دمشق (زمان التركية)ــ قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن النظام التركي يواصل “نقل المرتزقة الإرهابيين من سورية إلى ليبيا” وأن أكثر من 1700 نقلوا إلى ليبيا عبر تركيا يوم الجمعة الماضي.

ونقلت الوكالة يوم الجمعة عن مصادر إعلامية “وصول أكثر من 1700 من المرتزقة الإرهابيين خلال الساعات الماضية إلى ليبيا كانت نقلتهم قوات نظام أردوغان من سورية في وقت تواصل فيه تجنيد أعداد أخرى من الإرهابيين في مدينة عفرين وغيرها من المناطق التي تحتلها قوات النظام التركي وذلك تمهيداً لنقلهم للقتال في ليبيا”.

ولفتت المصادر إلى أن النظام التركي أرسل من سورية إلى ليبيا حتى الآن أكثر من 3200 إرهابي مرتزق ممن يقاتلون خدمة لمشاريعه الإرهابية في المنطقة.

وتحدثت المصادر عن مقتل خمسة من المرتزقة الإرهابيين ممن تم نقلهم خلال الأسابيع الماضية بالمعارك الدائرة في ليبيا حيث وصلت جثث بعضهم إلى منطقة عفرين ليرتفع عدد القتلى بينهم في ليبيا إلى 19 إرهابياً ممن نقلهم النظام التركي من سورية.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان قال الخميس إن بلاده أرسلت وسترسل قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

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