إشادة واسعة بمسلسل بابل الذي يتناول حياة ضحايا الطوارئ في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – تصدر مسلسل بابل، القضايا المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي، في تركيا وعدد من الدول العربية، حيث جاء وسم المسلسل #babil، الذي يتناول حياة أكاديمي مفصول من عمله خلال حالة الطوارئ، ضمن الأكثر تداولا حول العالم.

هذا وهي بس سمعت اسمه لو تقابلو وش يصير😭#Babil pic.twitter.com/3j8rVy4iPv — منى (@monahazl) January 18, 2020

وتشارك الممثلتان أصلي أنفر وبيرجي أكلاي في العمل الذي يتولى بطولته الممثلان خالد أرجنتش وأوزان جوفان.

وتدور أحداث المسلسل الذي يعرض على قناة ستار التركية حول حياة عرفان، الذي يلعب دوره خالد ارغنش، وهو أستاذ أكاديمي متخصص في الاقتصاد بمدينة بابل وما عايشه بعد فصله من العمل بشكل تعسفي ومرض نجله البالغ من العمر 7 سنوات، دنيز، الذي يلعب دوره باران كاسم أوغولاري.

الأسطورة هاليـت أرغِنتش ما بيختار شخصية وبيمثلها بعبث كلمة إبداع قليلة عليه مسلسل قصة جديد حوارت بجنن نص رائع إخراج روعة كل شيء من زمان ماشفت هيك مسلسل متكامل بكل شيء من ايام مسلسل إيزيل ،كل شخصية بهذا المسلسل لها حكاية كل واحد أعطاها حقها أنصحكم بمتابعته وبقوة #Babil pic.twitter.com/KXojncNznu — مسلسلات تركية🇹🇷✌ (@NO_tu11) January 18, 2020

جدير بالذكر أن مسلسل بابل من إنتاج شركة “أي يابيم” وتأليف كل من أوزلام يوجال ونوكات بيتشاكي، وعبر منصات التواصل الاجتماعي أشاد عدد كبير من متابعي المسلسل بالأداء المتميز للممثلين.

يذكر أن عشرات الآلاف من الأكاديميين تعرضوا للاعتقال والفصل بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 بموجب قرارات أصدرها الرئيس رجب طيب أردوغان، وبعضهم اضطروا إلى ترك بلادهم والمغادرة إلى الدول الأجنبية هربا من الملاحقات القانونية وبحثًا عن عمل، حيث لم تكتف السلطات بفصل الموظفين وإنما لم يسمح لهم بالعمل في القطاع الخاص أيضًا، حيث تطالب الشركات المتقدمين للتوظيف تقديم تزكية رسمية من أجل القبول.

وخلال فترة حالة الطوارئ التي أعلنت في يوليو/ تموز 2016 واستمرت لعامين، فصل أكثر من 130 ألف موظف من عملهم، واعتقل 35 ألفا آخرين بتهمة دعم الانقلاب.

ملامح هذا الرجل تختصر الكثير، أسلوبه المُبهر في جذب المتابع من خلال ما يمثله من ضعف و عجز و يأس بشخصية شريفة مسالمة عبثوا معها حتى أجبروها على التخلي عن مبادئها!

بدون مبالغة بأي حرف:

أرى أن بابل يستحق جائزة أفضل بداية على الأقل لو جمعنا آخر عشرة مسلسلات فهو في صدارتها.#Babil pic.twitter.com/MQ9OVChkgp — ؟ (@iwd_10) January 19, 2020

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