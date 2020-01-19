19 يناير 2020

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إشادة واسعة بمسلسل بابل الذي يتناول حياة ضحايا الطوارئ في تركيا

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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إشادة واسعة بمسلسل بابل الذي يتناول حياة ضحايا الطوارئ في تركيا
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) – تصدر مسلسل بابل، القضايا المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي، في تركيا وعدد من الدول العربية، حيث جاء وسم المسلسل #babil، الذي يتناول حياة أكاديمي مفصول من عمله خلال حالة الطوارئ، ضمن الأكثر تداولا حول العالم.

وتشارك الممثلتان أصلي أنفر وبيرجي أكلاي في العمل الذي يتولى بطولته الممثلان خالد أرجنتش وأوزان جوفان.

وتدور أحداث المسلسل الذي يعرض على قناة ستار التركية حول حياة عرفان، الذي يلعب دوره خالد ارغنش، وهو أستاذ أكاديمي متخصص في الاقتصاد بمدينة بابل وما عايشه بعد فصله من العمل بشكل تعسفي ومرض نجله البالغ من العمر 7 سنوات، دنيز، الذي يلعب دوره باران كاسم أوغولاري.

جدير بالذكر أن مسلسل بابل من إنتاج شركة “أي يابيم” وتأليف كل من أوزلام يوجال ونوكات بيتشاكي، وعبر منصات التواصل الاجتماعي أشاد عدد كبير من متابعي المسلسل بالأداء المتميز للممثلين.

يذكر أن عشرات الآلاف من الأكاديميين تعرضوا للاعتقال والفصل بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 بموجب قرارات أصدرها الرئيس رجب طيب أردوغان، وبعضهم اضطروا إلى ترك بلادهم والمغادرة إلى الدول الأجنبية هربا من الملاحقات القانونية وبحثًا عن عمل، حيث لم تكتف السلطات بفصل الموظفين وإنما لم يسمح لهم بالعمل في القطاع الخاص أيضًا، حيث تطالب الشركات المتقدمين للتوظيف تقديم تزكية رسمية من أجل القبول.

وخلال فترة حالة الطوارئ التي أعلنت في يوليو/ تموز 2016 واستمرت لعامين، فصل أكثر من 130 ألف موظف من عملهم، واعتقل 35 ألفا آخرين بتهمة دعم الانقلاب.

kanun
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