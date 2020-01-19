بث مباشر.. انطلاق قمة برلين.. وأردوغان يجتمع مع بوتين وفايز السراج

برلين (زمان التركية)ــ انطلقت مساء اليوم الأحد، قمة برلين من أجل السلام في ليبيا، بمشاركة تركيا و10 دول، وبحضور طرفي النزاع في ليبيا، المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

مباشر من #العربية | مؤتمر برلين.. الحوار سبيل لتسوية الأزمة الليبية Geplaatst door ‎قناة العربية Al Arabiya‎ op Zondag 19 januari 2020

ودعت ألمانيا إلى قمة برلين 11 دولة أخرى، هي: الولايات المتحدة، وتركيا، بريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، والجزائر، والكونغو، بالإضافة إلى فايز السراج، والمشير خليفة حفتر، من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي.

قبل مؤتمر ليبيا في برلين، أخبر الرئيس التركي رجب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن مؤتمر برلين يجب أن يضمن وقف إطلاق النار والحوار السياسي من أجل السلام الليبي.

وقال أردوغان في برلين خلال الجزء المتلفز من الاجتماع مع بوتين: “يجب ضمان وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية في قمة برلين حتى تتمكن ليبيا من تحقيق السلام والهدوء”.

قال أردوغان أيضًا: يجب أن تنتهي المواقف العدوانية لخليفة حفتر لتنفيذ مرحلة العملية السياسية والحل [في ليبيا]”. أضاف “نأمل أن تحقق الجهود المشتركة في ليبيا هدوءًا نسبيًا في هذا المجال ، لكن مبادراتنا ستحقق ثمارها من خلال مؤتمر برلين”.

الرئيس فلاديمير بوتين قال من جانبه إن روسيا وتركيا تسعيان لإيجاد أرضية مشتركة. وأشاد بجهود البلدين في وقف إطلاق النار في ليبيا ، قائلاً إن روسيا وتركيا اتخذتا خطوة جيدة، ودعا الجانبين المتحاربين إلى الهدنة.

وقال بوتين “سمع الطرفان الدعوة، وتم تقليص الأنشطة القتالية واسعة النطاق”. وأكد أن اجتماع موسكو يوم الاثنين لا يمكن أن يحل كل شيء ، لأن أحد الأطراف لم ينضم إلى الاتفاق حتى الآن ، ولكن من الضروري المضي قدمًا.

كما التقى الرئيس رجب أردوغان، أيضا قبل انطلاق قمة برلين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج،وقالت وكالة (الأناضول)، أن لقاء أردوغان والسراج المغلق، جرى في مقر إقامة الرئيس التركي بفندق “الريتز كارلتون”، ببرلين.

وفي 12 يناير/ كانون الثاني، أعلنت الأطراف المتحاربة في النزاع الليبي وقف إطلاق النار استجابةً لنداء مشترك من الزعماء الأتراك والروس.

لكن المحادثات حول اتفاق دائم لوقف إطلاق النار انتهت دون اتفاق يوم الاثنين بعد أن غادر حفتر موسكو دون توقيع الاتفاق.

في أعقاب محادثات موسكو، دعت ألمانيا القوى العالمية والجهات الفاعلة الإقليمية إلى مؤتمر سلام في برلين يوم الأحد في محاولة لإبطال اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وتمهيد الطريق لحل سياسي في ليبيا.

نقل مباشر لفعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا نقل مباشر لفعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا#ليبيا_الوطن#نختلف_ويجمعنا_الوطنتردد : 11603معدل الإستقطاب : أفقيمعدل الترميز :27500يات مؤتمر برلين حول ليبيا Geplaatst door ‎قناة ليبيا الوطن‎ op Zondag 19 januari 2020

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