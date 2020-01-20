برلماني بحزب أردوغان يلعب القمار ويضرب صحفيًا تلصص عليه

كاستامونو (زمان التركية) – زعمت صحيفة “يني عقد” التركية، أن مراسليها محمد أوزمين وطه وأوزدمير، تعرضا لاعتداء من قبل البرلماني حقي كويلو، نائب حزب العدالة والتنمية، بسبب تصويرهما له خلال لعب القمار، في أحد استراحات المعلمين.

الصحيفة قالت عبر موقعها الإلكتروني إن مراسليها تعرضا للضرب أيضا من أمين حزب العدالة والتنمية في مدينة كاستامونو، دوغان أونلو، والحرس الخاص به، ومجموعة أخرى من العاملين في مؤسسات الدولة.

ونشرت الصحيفة الخبر بعنوان: “هجوم قذر من نائب حزب العدالة والتنمية حقي كويلو على مراسلي “yeniakit.com.tr” بعد أن تم تصويره على طاولة القمار”.

وأوضحت الصحيفة أن فريق عملها تعرض للضرب من قبل 6-7 أشخاص، بعدما تم حبسهم في غرفة، بسبب تصويرهم لنائب حزب العدالة والتنمية في المدينة حقي كويلو ورئيس الحزب بالمدينة دوغان أونلو خلال جلوسهما على طاولة لعب القمار، داخل أحد استراحات المعلمين التابعة للدولة.

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