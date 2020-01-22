22 يناير 2020

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بـ 4 ملايين ليرة.. إنشاء مهبط مروحيات تنفيذًا لرغبات أردوغان

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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بـ 4 ملايين ليرة.. إنشاء مهبط مروحيات تنفيذًا لرغبات أردوغان
gazeteciler

طرابزون (زمان التركية) – نفذت حكومة حزب العدالة والتنمية رغبة الرئيس التركي رجب أردوغان بتشييد مهبط طائرات، سيتكلف أكثر من 4 ملايين ليرة، على قمة جبل لا يضم إلا فندقا واحدا فقط.

وكان أردوغان قد شارك في افتتاح فندق على جبل “تونيا أريكبلي” في مدينة طرابزون، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، بحضور نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في مدينة طرابزون أتيلا أتامان.

وأوضح أردوغان، في كلمته خلال الافتتاح، أنه واجه صعوبة في الوصول إلى الفندق، قائلًا إنه من الضروري تشييد مهبط طائرات مروحية في المنطقة في أقرب وقت ممكن.

على الفور أصدرت بلدية حزب العدالة والتنمية بالمدينة قرارًا بطرح مناقصة من أجل تنفيذ المهبط، وعلى الفور بدأت وزارة المواصلات في التحرك.

وصدرت الموافقة على المناقصة من مجلس البلدية في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتجري حاليا الإنشاءات لتدشين مهبط الطائرات بقيمة 4 ملايين و98 ألف ليرة.

 

kanun
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