الجيش الألماني يستأنف تدريب البيشمركة شمال العراق

أربيل (زمان التركية) – قرر الجيش الألماني، استئناف تدريب قوات البشمركة الكردية، في إقليم كردستان شمال العراق، بعد أن توقفت التدريبات لفترة خلال الأحداث الأخيرة.

البيان الصادر عن رئاسة إدارة العمليات في الجيش الألماني ووزارة الدفاع أوضح أن عمليات التدريب لقوات وعناصر البيشمركة الكردية في شمال العراق، بدأت في الساعة 06:00 صباح الأحد، مشيرين إلى أن القرار صدر بالتعاون والاستشارة مع الشركاء الدوليين وقوات التحالف الدولي ضد داعش.

وتوقفت أعمال التدريب، عقب واقعة اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، التي تصاعدت على إثرها المطالبات برحيل القوات الأجنبية عن العراق.

القوات الألمانية المتواجدة في شمال العراق يبلغ قوامها 90 جنديًا يقدمون خدمات التدريب لقوات البشمركة لمواجهة قوات داعش، بينما لاتزال مهمة تدريب جنود الجيش العراقي متوقفة في قاعدة “التاجي” القريبة من العاصمة بغداد متوقفة حتى الآن.

وكان 35 جنديا ألمانيا غادروا العراق في 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، وانتقل أغلبهم إلى الأردن كإجراء مؤقت بعد العملية الأميركية، وقصف إيران قاعدة “عين الأسد” العسكرية الأمريكية غرب العراق.

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