خلال ساعات.. ملف حقوق الإنسان في تركيا أمام الأمم المتحدة

واشنطن (زمن التركية) – يخضع ملف حقوق الإنسان فى تركيا للمراجعة والتقييم غدا الثلاثاء أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

رئيس منظمة حقوق الإنسان الدولية في جينيف IAHRA ، تايومان آيدوغان، ألقى الضورء حوار مباشر مع موقع “TR724” الإخباري التركي على آلية الاستعراض الدورى الشامل.

تايومان آيدوغان قال في حواره: “يتم إجراء فحص دوري يسلط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في كافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدينة والدول الأخرى الموجودة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

بحسب تايومان آيدوغان فإن التقرير الذي يسلط الضوء على حقوق الإنسان خلال فترة 5 سنوات، يتضمن اقتراحات خاصة بما يجب القيام به في مجال حقوق الإنسان، موضحًا أن كافة الدول تمر عبر فحص من خلال هذا التقرير كل 5 سنوات، وتقدم الدولة تقريرها، وتقدم منظمات المجتمع المدني أيضًا تقاريرها.

وأكد آيدوغان على ضرورة أن تتابع منظمات المجتمع المدني هذه المرحلة بدقة، قائلًا: “ولكن لا يمكن أن يقال إن هناك منظمات مجتمع مدني في تركيا. جميعها أغلق بمراسيم حالة الطوارئ. أما منظمات المجتمع المدني التي يكون لها علاقات خارجية فتنفذ أنشطتها بخوف شديد”.

وتعاني تعاني منذ يوليو/ تموز 2016 من تدهور حالة حقوق الإنسان بعد استهداف حكومة العدالة والتنمية للأحزاب والجماعات المعارضة بحملات اعتقال وانتهاكات كثيرة تصاعدت في ظل فرض حالة الطوارئ عقب الانقلاب ولمدة عامين.

وخلال فترة الطوائ تم اعتقال أكثر من 35 ألف شخص، وفصل من العمل أكثر من 130 ألف شخص بتهمة دعم الانقلاب، وفر الآلاف إلى خارج البلاد هربا من الملاحقات القانونية.