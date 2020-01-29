75.5% تراجع في نسبة استخدام الطاقة الاستيعابية للصناعة في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – انخفض معدل الاستفادة من الطاقة الإنتاجية في جميع مجالات الصناعة التحويلية بنحو 1.5 نقطة على أساس شهري، وفق بيانات رسمية.

بحسب البيان الصادر عن البنك المركزي التركي، فقد تم تقييم إجابات 1784 شركة ومؤسسة عمل على أسئلة استطلاع رأي حول التوجه الاقتصادي خلال شهر يناير/ كانون الأول الجاري.

وفقًا لنتائج الاستطلاع، انخفض معدل الاستفادة من الطاقة الإنتاجية في الصناعة التحويلية بمقدار 1.5 نقطة في يناير/ كانون الجاري لتنخفض النسبة إلى 75.5 بالمائة.

كما انخفض معدل استخدام القدرة المعدلة موسمياً بمقدار 1.1 نقطة ليصل المعدل إلى 75.8 بالمائة مقارنة بالشهر السابق.

وكان الخبير الاقتصادي والكاتب الصحافي التركي إبراهيم قهوجي، أشار إلى أن الإنتاج الصناعي تراجع في تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، وبالتالي تراجعت قيمة الإيرادات.

وأشار إلى أن العام الأخير شهد انضمام 607 ألف شخص لصفوف العاطلين عن العمل، قائلًا: “لقد زاد عدد العاطلين عن العمل بنحو 817 ألف شخصً، ليصل إلى 4 ملايين و553 ألف شخصًا”.

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