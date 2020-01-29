8 ملايين تركي خضعوا للعلاج النفسي خلال عامين

أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، بيانات رسمية حول عدد المواطنين الذين لجأوا إلى المستشفيات بسبب أمراض نفسية وذلك في إجابته عن مذكرة استفهامية تقدم بها نائب معارض.

وكان نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة غازي عنتاب، عرفان كابلان، تقدم بمذكرة استفهامية إلى رئاسة البرلمان حول المواطنين الذين لجأوا إلى المستشفيات بسبب أمراض نفسية مطالبا وزير الصحة بالإجابة عنها.

وطالب كابلان بتقديم بيانات حول الفترة بين عامي 2017 و2019.

الوزير كوجا اجاب على المذكرة الاستفهامية بتعليق التوضيحي من الإدارة العامة لأنظمة المعلومات بوزارة الصحة.

أوضح الوزير في رده، على البرلمان، أن نحو 7 ملايين و953 ألف و651 مواطنا قاموا بزيارة العيادات النفسية في سائر المستشفيات خلال الفترة بين عامي 2017 و2019.

النساء بالمقدمة

وقدم كوجا معلومات حول توزيع المواطنين، الذين زاروا العيادات النفسية خلال الفترة الزمنية المشار إليها، وفقا لجنسهم، إذ بلغت نسبة النساء نحو 69 في المئة بواقع 7 ملايين و953 ألف سيدة في حين بلغت نسبة الذكور 31 في المئة.

وأفاد كوجا أن المواطنين المقيمين في المناطق القريبة من حدود المدينة استخدموا حقهم في اختيار المستشفى والطبيب ولجأوا إلى مستشفيات داخل حدود مدينة أخرى كانت الأقرب إليهم ولهذا السبب لم يتمكنوا من رصد توزيع المواطنين الذين خضعوا لعلاج نفسي بحسب المدن.

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