سياسي: تأخر تشيع أحد ضحايا الزلزال بسبب أردوغان

أنقرة (زمان التركية) – زعم نائب رئيس حزب السعادة التركي، أتيك أغداغ، أن السلطات التركية لم تسلم جثمان مواطن لقي مصرعه خلال زلزال ألازيغ إلى أسرته لانتظار وصول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ليشارك في صلاة الجنازة.

وخلال مشاركته على قناة TV5 نقل أغداغ ما رصده بالمنطقة التي شهدت زلزالا بقوة 6.8 ريختر بمدينة الازيغ، وقال:

“على سبيل المثال ذهبت لتقديم واجب العزاء في أحد الضحايا فأبلغتني أسرته أنهم ينتظرون منذ المساء لاستلام جثمان الفقيد. حل الصباح ولم يتسلموا الجثمان، ومع حلول الظهيرة أبلغهم مسؤول حكومي أن أردوغان سيشارك في صلاة الظهيرة، وأنهم يرغبون في أداء صلاة الجنازة في حضوره”.

أضاف” تمرد أفراد الأسرة وأبلغوا المسؤول الحكومي أن جنازة الفقيد لن تصبح أداة سياسية، وأنهم سيشيعون الجثمان إلى مسقط رأسه حيث سيتلقى واجب العزاء من الأناس الذين عاش بينهم ومن ثم سيُدفن”.

قال البرلمان “لا أعتقد أن أردوغان طلب هذا لكن المناخ السياسي الذي تشهده البلاد جعل البعض يصنعون المعروف للبعض لعله يعود عليهم بالنفع. أنا أنقل إليكم ما سمعته مباشرة من أسرة الفقيد. ولما اعترضت الأسرة على ذلك قامت السلطات بتسليم الجثمان في نهاية المطاف”.

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