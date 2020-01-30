ماكرون: أردوغان ينقل الجهاديين السوريين إلى ليبيا في سفن حربية

أنقرة (زمان التركية) – وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اتهامات إلى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريحات حول الأزمة الليبية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميكوتاكيس.

وشهد المؤتمر الصحفي المشترك أمس بين ماكرون وميكو تاكيس في قصر الإليزيه اتهامات لأردوغان بشأن ليبيا، حيث أوضح الرئيس الفرنسي أن أردوغان لم يلتزم بالتعهدات التي قدمها خلال مؤتمر برلين حول ليبيا متهما إياه بنقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا على متن سفن تركية.

وأضاف ماكرون أنه خلال الأيام القليلة الماضية رصدت فرنسا نقل سفن تركية المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية، مفيدا أن هذا الأمر انتهاك صريح للتعهدات التي قدمها أردوغان خلال مؤتمر برلين حول ليبيا ويعكس عدم التزام أردوغان بهذه التعهدات.

وانتشرت يوم أمس الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسفن حربية تركية قبالة سواحل ليبيا.

وكان مؤتمر برلين حول ليبيا قبل أسبوع دعا في بيانه الختامي كل الأطراف إلى تجنب الأعمال التحريضية التي تؤجج الصراع بما يشمل أيضا الدعم المالي والعسكري لاطراف الصراع.