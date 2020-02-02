الأمطار تغمر خيام منكوبي زلزال تركيا

ألازيغ (زمان التركية) – تعرضت مدينة ألازيغ جنوب شرق تركيا، لموجة من الأمطار، أسفرت عن غرق خيام منكوبي حادث الزلزال الذي تسبب في وفاة 41 من المواطنين.

الأمطار تسببت في خراب بعض الخيام وجعلها غير صالحة للاستخدام مرة أخرى، الأمر الذي ترتب عليه غرق وابتلال الحطب الخاص بالتدفئة، مما أدى إلى حدوث مشكلة كبيرة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.

أحد المواطنين يدعى عبد الله كولكيران أوضح أنه اضطر إلى نقل أسرته وأطفاله إلى مكان آخر بسبب غرق خيمته بمياه الأمطار، قائلًا: “لدي طفل من ذوي الإعاقة في سن 7 سنوات. وزوجة صهري مصابة بالسرطان، ماذا سنفعل؟ كيف يمكننا أن نبقى مع تلك البطاطين المبتلة؟ لقد رسبت البلدية في اختبارها. إذا كنت ستضع خياما هنا كان يجب عليك تزويدها بالبنية التحتية اللازمة”.

وأكد أن الجميع غادر الخيام مع الانخفاض الشديد للحرارة، مشيرًا إلى أنه لم يسأل عنهم أحد منذ أن هدمت منازلهم في الزلزال الذي ضرب المدينة بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر، يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

مواطن آخر يدعى مراد دمير أكد أن الأهالي يعانون من مشكلة كبيرة بسبب ابتلال حطب التدفئة، قائلًا: “لم يعد هناك ما تأكله الأطفال. لا يوجد أي تصريح من المسؤولين. منحوا الصلاحية لعمدة القرية، ولكن عمدة قريتنا يتعامل بعنصرية”.