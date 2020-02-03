تركيا توقف جميع الرحلات الجوية من الصين

أنقرة (زمان التركية)ـــ أعلنت تركيا إيقاف جميع رحلات الطيران القادمة من الصين، منذ الأربعاء الماضي حتى نهاية فبراير/شباط الجاري، في إطار التدابير المتخذة لمكافحة انتشار فيروس “كورونا” الجديد، وفق ما أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا.

الوزير أضاف في تصريحات صحفية، الاثنين، أن إقبال بلاده على هذه الخطوة، جاء بناء على مقترح من المجلس العلمي التابع للوزارة، نتيجة اتساع دائرة تفشي الفيروس لتشمل أغلب مناطق الصين، وعدم اقتصاره فقط على مدينة ووهان، بؤرة الفيروس المذكور. وفق وكالة الأناضول.

أوضح قوجا أنه بحلول نهاية فبراير/شباط الجاري، سيعيدون النظر في استئناف الرحلات الجوية من الصين، بحسب المستجدات حينها.

في السياق ذاته، أكد الوزير التركي أنّ نتائج الفحوصات التي أجريت على الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان، ومرافقيهم، والبالغ عددهم 61، سلبية. وعدم إصابة أي شخص منهم بفيروس كورونا.

وضمن إطار التدابير التي تتخذها السلطات التركية ضد فيروس “كورونا” الجديد، أعلن “قوجا” عن اعتزام بلاده إخضاع المسافرين القادمين من اليابان وتايوان وتايلاند وهونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا على العبور من الكاميرات الحرارية.

ومساء السبت، وصلت طائرة عسكرية تركية إلى أنقرة، على متنها 42 شخصا تم إجلاؤهم من ووهان على خلفية انتشار فيروس “كورونا”، في عملية استغرقت 36 ساعة، حيث انطلقت الطائرة من تركيا الجمعة، لتعود السبت.

والعائدون هم، 32 مواطنا تركيا، و6 أذريين، و3 جورجيين، وألباني.

وسبق أن أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، خلو جميع المجليين من فيروس كورونا.

و”كورونا الجديد” الذي بات يسمى بـ”فيروس ووهان” ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بووهان.

والخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.