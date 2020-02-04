أوكرانيا تعلن الحصول على مساعدات للجيش من تركيا وبدء تسليم المعارضين

كييف (زمان التركية)ـــ أعلنت أوكرانيا أن الجيش سيحصل على مساعدة من تركيا، بموجب اتفاق تعاون عسكري ومالي بين البلدين، واتخاذ خطوات بشأن تسليم معارضين أتراك مقيمين على أراضيها.

كشف عن ذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب أردوغان، بالعاصمة الأوكرانية كييف، معربا عن امتنانه لذلك.

وقال “زيلينسكي” إن بلاده تنتظر من تركيا المساعدة في قضية إطلاق سراح مواطنيها المسجونين في روسيا، بمن فيهم التتار. وفق وكالة (الأناضول).

وكان سفير أوكرانيا لدى تركيا، أندريه سيبيجا، قال قبل يوم من زيارة أردوغان إن تركيا ستقدم دعما ماليا بقيمة 200 مليون ليرة لتلبية احتياجات الجيش الأوكراني.

وأكد زيلينسكي على أهمية دعم تركيا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وخطواتها العملية في هذا الاتجاه.

من جانبه تطرق الرئيس التركي رجب أردوغان خلال المؤتمر إلى قضية ضم جزيرة القرم إلى روسيا مطلع عام 2014، معلنا عدم اعتراف بلاده بانفصال القرم عن أوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس الاثنين، قال أردوغان في تصريحاته: “أريد أن الفت الأنظار والانتباه مرة بعد أخرى إلى أننا لا نعترف بضم شبه جزيرة القرم الخارج عن القانون”.

وتأتي زيارة أردوغان إلى أوكرانيا في ظل توترات من روسيا بسبب إدلب وطرابلس.

وأكمل تصريحاته بقوله: “تركيا تود أن تؤكد على أنها ترفض ضم شبه جزيرة القرم غير القانوني؛ كما تؤكد وتصر بنفس الشكل على موقفها الداعم لوحدة أراضي أوكرانيا بما فيها جزيرة قرم”.

في المقابل قال زيلينسكي إنه سلم أسماء العديد من منتسبي حركة الخدمة التي تتهمها أنقرة بتدبير انقلاب عام 2016 دون أدلة واضحة، إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي.

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