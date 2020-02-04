وزير سابق لأردوغان: مصيرك حفرة!

إسطنبول (زمان التركية) – قال وزير الصحة التركي الأسبق رفعت سردار أوغلو إن سياسات الرئيس رجب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية حول سوريا توم على العناد.

سردار أوغلو البرلماني السابق غرد على “تويتر” قائلا: “هل الأمر يستحق كل هذا يا أردوغان؟!”، موضّحًا أن أردوغان رمى بالقوات المسلحة التركية في النار ليس لشيء وإنما على سبيل العناد.

وسقط قتلى وجرحي في صفوف الجيش التركي وفق ما أعلنت أنقرة أمس عقب استهداف من الجيش السوري للقوات التركية في إدلب.

سردار أوغلو أكد أنه لا يمكن تفسير وجود القوات المسلحة التركية في سوريا بدعوى “محاربة الإرهاب” وتابع وجها الحديث لأردوغان: “هل هذا العناد يساوي ظفرًا من أظافر جنودنا الشهداء؟ احذر أن تقول إننا نقوم بذلك من أجل القضاء على الإرهاب! لقد كان عدد أفراد حزب العمال الكردستاني (PKK) خمسة آلاف شخص؛ والآن أصبح مائتي ألف وأصبحت التسمية الخاصة به هي وحدات حماية الشعب (YPG)”.

ولفت سردار أوغلو إلى أن أردوغان أصبح أسيرًا لأهوائه، وقال: “لم تسعك الدنيا، لم ينتهِ حرصك! إن نهايتك ستكون مثل أي شخص حفرة مساحتها متران شئت أم أبيت”.

وفي إطار هجومها الواسع في الشمال السوري منذ الشهر الماضي، قصفت قوات الجيش السوري جنوب مدينة إدلب التي تنتشر بها نقاط مراقبة تركية؛ وسقط ستة جنود أتراك جراء هذا القصف، إضافة إلى إصابة جنود آخرين.

يذكر أنه في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي اجتمع عدد من الأشخاص في مدينة “صقاريا” وأطلقوا على أنفسهم اسم حركة نار الراعي (Çoban Ateşi Hareketi) وأوضحوا أنهم بنهاية شهر فبراير/ شباط سوف يؤسسون حزبًا؛ كما تم الإفصاح أن رفعت سردار أوغلو، وزير الصحة الأسبق، نائب البرلمان التركي عن مدينة إزمير لعدة دورات سيكون على رأس الحزب الذي سيؤسس حديثًا.

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