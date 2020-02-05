الجزائر تدعو أمين الجامعة العربية لزيارتها

القاهرة (زمان التركية)ــ تلقي الأمين العام للجامعة العربية اليوم الأربعاء دعوة رسمية لزيارة الجزائر للتشاور حول الترتيبات المتعلقة بعقد الدورة العادية الثانية والثلاثين للقمة العربية والتي عرضت الجزائر استضافتها هذا العام.

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد أنه استقبل في هذا الاطار سفير الجزائر بالقاهرة الذي حمل الرسالة الموجهة من وزير خارجية الجزائر صبري بوقدوم إلى الأمين العام والتي عرض فيها كذلك لأهمية الزيارة في الأعداد للقمة العربية المقبلة في ظل التحديات الكبري التي تواجه العالم العربي حالياً.

وقال السفير حسام زكي إنه من المنتظر أن تتم زيارة الأمين العام إلى الجزائر في أقرب فرصة ممكنة.

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