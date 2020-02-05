فيديو.. تمزيق خطاب ترامب على الهواء في حضوره

نيويورك (زمان التركية)ــ على الهواء مباشرة، مزقت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، خطاب الرئيس دونالد ترامب، بعدما فرغ من كلمته.

وكان دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد، متطرقا لمواضيع الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، في حديث استغرق ساعة، و18 دقيقة.

تصرف بوليسي التي ترأس ملف محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب في مجلس النواب، يأتي ردًا على رفض ترامب مصافحتها، عند دخوله القاعة في واشنطن لإلقاء الخطاب.

ترامب سلم رئيسة مجلس النواب نسخة من خطابه، وعندما مدت يدها، رفض مصافحتها واستدار وبدء بالكلمة، فيما ظهرت الدهشة على ملامح نانسي بوليسي، والتي جلست خلفه في حالة حزن واضحة لأكثر من ساعة.



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