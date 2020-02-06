الطائرة التركية.. 3 وفيات وارتفاع عدد المصابين

إسطنبول (زمان التركية) – ارتفع عدد ضحايا الطائرة التركية المحطمة في في مطار “صبيحة جوكشن” إلى 3 وفيات و179 مصابا.

وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أعلن في مؤتمر صحفي، أن 3 أتراك قُتلوا و جُرح 179.

ومساء أمس الأربعاء خرجت طائرة ركاب تابعة لخطوط بيجاسوس قادمة من مدينة إزمير إلى إسطنبول عن مدرجها في مطار “صبيحة جوكشن”؛ مما أدى إلى انفصالها إلى ثلاثة أجزاء.

وقالت معلومات إن الطائرة التابعة لخطوط بيجاسوس لم تستطع الهبوط على المدرج بشكل سليم وهبطت مائلة، مما ادى إلى انشطارها ثلاث أجزاء.

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يذكر أنه قد نشب حريق بسيط في مؤخرة الطائرة وقد أُخمِد الحريق في مدّة قصيرة، وفي هذه الأثناء أغلق مطار صبيحة وعلّقت الرحلات وتم توجيهها إلى مطار إسطنبول.