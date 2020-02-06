6 فبراير 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
nesemet
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

صندوق الودائع التركي يستولي على الحسابات البنكية غير النشطة

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
اترك تعليق
6 مشاهدة
صندوق الودائع التركي يستولي على الحسابات البنكية غير النشطة
gazeteciler

أنقرة (زمن التركية)ــ يستعد صندوق تأمين ودائع الادخار التركي (TMSF)، للاستحواز على الحسابات غير النشطة منذ 10 سنوات في بنوك تركيا.

ووصل تنبيه لأصحاب الحسابات التي لم تشهد أي عمليات مالية منذ عام 2009 بتحويل الموجود في حساباتهم إلى صندوق تأمين ودائع الادخار، بعد 15 يونيو/ حزيران القادم. وفق صحيفة (يني شفق).

يذكر أنه عقب وقوع الانقلاب العسكري في 2016، صادرت السلطات في تركيا عددا من الشركات والمؤسسات الخدمية بينها ذات نشاط مصرفي، ونقلت تبعيتها إلى صندوق تأمين الودائع الادخارية TMSF الذي أسسه الرئيس رجب أردوغان وتولى رئاسته وعين صهره وزير المالية بيرات ألبيراق فيه، وهناك حاليا نحو 1000 مؤسسة تحت إدارة الصندوق.

kanun
وسوم:

مقالات ذات صله

كلام صادم لنائب تركي عن داعش في تركيا

وثائقي يعري ممارسات أردوغان

قناة العربية تحذف مقابلة مع كولن بعد بثها

عمارة الديمقراطية لأردوغان في إسطنبول