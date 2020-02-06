صندوق الودائع التركي يستولي على الحسابات البنكية غير النشطة

أنقرة (زمن التركية)ــ يستعد صندوق تأمين ودائع الادخار التركي (TMSF)، للاستحواز على الحسابات غير النشطة منذ 10 سنوات في بنوك تركيا.

ووصل تنبيه لأصحاب الحسابات التي لم تشهد أي عمليات مالية منذ عام 2009 بتحويل الموجود في حساباتهم إلى صندوق تأمين ودائع الادخار، بعد 15 يونيو/ حزيران القادم. وفق صحيفة (يني شفق).

يذكر أنه عقب وقوع الانقلاب العسكري في 2016، صادرت السلطات في تركيا عددا من الشركات والمؤسسات الخدمية بينها ذات نشاط مصرفي، ونقلت تبعيتها إلى صندوق تأمين الودائع الادخارية TMSF الذي أسسه الرئيس رجب أردوغان وتولى رئاسته وعين صهره وزير المالية بيرات ألبيراق فيه، وهناك حاليا نحو 1000 مؤسسة تحت إدارة الصندوق.