محلل تركي: سياسات أردوغان في إدلب فاشلة لهذا السبب..

أنقرة (زمان التركية)ـــ قال البروفيسور التركي حسن آونال المحلل التركي لسياسات الشرق الأوسط وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة آتيليم في أنقرة، إن سياسات الرئيس التركي رجب أردوغان في شمال سوريا “فاشلة” بسبب اعتماده على “تنظيمات إرهابية”.

وفي لقاء مع قناة (هالك تي في) التركية أشار أونال إلى أنه بات من الواضح أن رهانات أردوغان في إدلب باتت خاسرة وعليه أن يفهم حقيقة فشل مساوماته بشأنها مبينا أن هناك مرآة يجب أن يرى أردوغان فيها أخطاءه سواء في إدلب أو في عموم سورية بعد فشل رهاناته على التنظيمات الإرهابية فيها. وفق ما نقلت وكالة (سانا).

ولفت الأكاديمي التركي إلى أنه مع تقدم الجيش السوري في محافظة إدلب يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الأراضي السورية، داعيا أردوغان إلى ترك الذرائع والحجج الواهية بشأن ادلب لكونها تشكل إدانة واضحة له في حماية الإرهابيين.

والخميس الماضي قال الجيش السوري إن “جهود إسرائيلية تركية” تعرقل تقدمة في إدلب، لتطهير التراب السوري، وذكر أن رتلا عسكريا تركيا دخل شمال البلاد بغطاء جوي إسرائيلي.

وجاء في بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة “بتزامن فاضح مع العدوان الجوي الإسرائيلي وبغطاء منه دخل رتل عسكري تركي يضم عددا من الآليات والمدرعات باتجاه الداخل السوري بهدف حماية الإرهابيين وعلى رأسهم جبهة النصرة”.

ورغم تهديد أطلقه الرئيس التركي رجب أردوغان، حيث قال إنه سيمهل القوات السورية حتى نهاية شباط/ فبراير الجاري، للإنسحاب إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية في المنطقة، تمكن الجيش النظامي السوري من السيطرة على بلدة سراقب التي تبعد 15 كيلومترا عن شرق إدلب، وتحمل سراقب أهمية استراتيجية لوقوعها في نقطة التقاء طريق أم 5 الواصل بين اللاذقية ودمشق وطريق أم 4 الواصل بين اللاذقية وحلب.

وكان الناطق باسم الكريملين دميتري بيسكوف، قال إن الجيش السوري والقوات الروسية يتعرضان لـ “هجمات إرهابية” تشنها عناصر تنتشر بمناطق توجد قوات تركية.