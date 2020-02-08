هل تدخل عقيلة عبد الله جول الساحة السياسة؟

أنقرة (زمان التركية) – زعمت تقارير أن “خير النساء جول” زوجة الرئيس التركي السابق عبد الله جول ستحجز مكانًا لها في حزب نائب رئيس الوزراء الأسبق على باباجان المنتظر تأسيسه.

وفقًا لما نشرته جريدة يني جاغ فإن خير النساء جول أحد الأسماء في فريق مؤسسي حزب باباجان.

ووفقًا لهذا الادعاء فإن خير النساء جول ستكون أحد الأسماء في لجنة ومجلس المؤسسين للحزب.

وقالت الصحيفة في خبرها، الذي استندت فيه إلى مصدر مقرب من علي باباجان، إن أعمال الإعداد والتجهيز للحزب من قبل باباجان أوشكت على الانتهاء، وأن لائحة الحزب فقد كتبها هاشم قليتش، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية؛ وتشير المعطيات إلى أنه سيتم إعلان الحزب للرأي العام خلال شهر فبراير/ شباط الجاري.

وأفاد المصدر ذاته أن خير النساء جول تثمّن وتهتم كثيرًا بمسألة تأسيس الحزب، مثلها مثل زوجها عبد الله جول؛ وتنظر بجدّية لحجز مكان في الحزب الجديد لتكون وريثة لزوجها عبد الله جول الذي أعلن أنه لن يخوض في غمار السياسة بشكل فعال، وإنما سيكتفي بدعم حزب باباجان بأفكاره وتوجيهاته.

–