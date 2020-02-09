200 مدرعة عسكرية تركية تدخل إدلب

أنقرة (زمان التركية) – دفعت تركيا بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى إدلب شمال سوريا، في ظل تقدم قوات النظام السوري بالمنطقة، التي تضم آخر ما تبقى من المعارضة السورية المدعومين من تركيا، حيث عبرت إلى إدلب قافلة تضم 200 مدرعة عسكرية تابعة للجيش التركي.

القافلة العسكرية أرسلت إلى نقاط المراقبة التركية بمنطقة خفض التوتر في إدلب حيث تمتلك تركيا هناك 12 نقطة مراقبة، بعضها بات محاصرًا من قبل الجيش السوري.

وكانت القافلة سابقة تضم ثماني سيارات محملة بالدبابات ومدافع الهاوتزر من وحدات عسكرية مختلفة انتقلت من داخل تركيا صوب الوحدات الحدودية مرورا ببلدة إصلاحية في غازي عنتاب.

هذا وتواصل تركيا إرسال التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع سوريا منذ أسابيع، مع التقدم البري الواسع للنظام السوري في ريفي إدلب وحلب.

ورغم تهديد أطلقه الرئيس التركي رجب أردوغان، الأسبوع الماضي، حيث قال إنه سيمهل القوات السورية حتى نهاية شباط/ فبراير الجاري، للإنسحاب إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية في المنطقة، تمكن الجيش النظامي السوري من السيطرة على عدة بلدة جديدة وبات لا يفصله عن طريق دمشق- حلب الدولي سوى 15 كيلومترا.

ولم تمنع التعزيزات العسكرية التي أرسلتها تركيا الجيش السوري من التقدم في أرياف حلب وإدلب.

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