المرصد: 10 من الجيش التركي ومسلحي المعارضة سقطوا في هجوم “تفتناز”

برلين (زمان التركية)ــ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد الجنود الأتراك الذين فقدوا حياتهم اليوم الإثنين، جراء قصف الجيش السوري الحكومي مطار تفتناز العسكري بلغ 6 جنود وأن 7 آخرون أصيبوا بجراح متفاوتة.

كما تسبب القصف بمقتل 4 من مسلحي المعارضة بنفس المنطقة.

وكانت وزراة الدفاع التركية أعلنت مقتل 5 جنود أتراك اليوم وإصيب 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري على نقطة مراقبة بمحيط مطار تفتاز العسكري في إدلب.

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن القوات التركية “دمرت مواقع العدو وانتقمت لشهدائنا” من مجرم الحرب.

وقال، في تغريدة على تويتر: “أترحم على أرواح شهدائنا الذين سقطوا جراء هجوم خائن في.. تم الرد بالمثل على الهجوم ودُمرت مواقع العدو على الفور وتم الانتقام لشهدائنا، ومجرم الحرب الذي أعطى أمر هذا الهجوم، لم يستهدف تركيا فحسب، بل استهدف المجتمع الدولي برمته” في إشارة إلى الرئيس بشار الأسد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان “نتيجة لقصف بالمدفعية، استشهد 5 من الأبطال وجُرح 5 من زملائنا. تم استهداف الأهداف المحددة من خلال مركبات المدفعية، وتم توفير الاستجابة اللازمة وتدمير الأهداف، ولم تُترك دماء شهدائنا على الأرض. يتم اتخاذ التدابير اللازمة.

وفي وقت سابق نفذت القوات اليوم التركية قصفاً صاروخياً ومدفعيا مكثفاً على مواقع لقوات الجيش السوري في ريف إدلب الشرقي، في حين تقدم مسلحوا المعارضة من “الجيش الوطني” تحت الغطاء المدفعي التركي لاستعادة منطاق سيطر عليها الجيش الحكومي السوري قبل أيام.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القصف المكثف بالقذائف الصاروخية والمدفعية استهدف سراقب وقرى بريفها سيطر عليها الجيش السوري قبل أيام.

وقال نشطاء سوريون إن “الجيش الوطني” المعارض المدعوم من من أنقرة عملية عسكرية بغطاء مدفعي تركي لاستعادة سراقب.

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