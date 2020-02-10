تركيا.. 327 ألفا ينضمون إلى طابور العاطلين عن العمل في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – عكست آخر الإحصاءات الرسمية ارتفاع عدد العاطلين عن العمل من الفئة العمرية 15 عامًا فيما فوق بنحو 327 ألف شخص.

وكشفت هيئة الإحصاء التركية عن إحصاءات القوى العاملة الخاصة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019 ليسجل رقم البطالة 4 مليون و308 ألف شخص بجانب ارتفاع معدلات البطالة بواقعة نقطة لتسجل 13.3 في المئة.

ووفق تقرير للهيئة شهد نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019 ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية 15 عاما فيما فوق بنحو 327 ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ليسجل 4 مليون و308 ألف شخص، بينما ارتفعت معدلات البطالة بواقع نقطة لتسجل 13.3 في المئة وارتفعت معدلات البطالة خارج قطاع الزراعة بنحو 1.1 نقطة لتسجل 15.4 في المئة.

فيما تراجعت معدلات البطالة بواقع 0.1 نقطة مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت معدلات البطالة خارج قطاع الزراعة بواقع 1.1 نقطة لتسجل 15.4 في المئة.

وخلال نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019 ارتفعت معدلات البطالة في الفئة العمرية بين 15 و24 عاما بنحو 0.9 نقطة لتسجل 24.5 في المئة.

هذا وارتفعت معدلات البطالة في الفئة العمرية بين 15 و64 عاما بنحو نقطة لتسجل 13.6 في المئة.

ويبلغ الحد الأدنى للاجور في تركيا 2324 ليرة تركية، بينما فقدت العملة المحلية الكثير من قيمتها، وارتفع مستوى التضخم بشكل كبير.

وقال اتحاد النقابات التجارية في تركيا، إن حد الجوع لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص وفق دراسة أعدها بلغ نحو 2219 ليرة في حين بلغ حد الفقر حوالي 7229 ليرة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفي استطلاع رأي أجرته الشهر الماضي مؤسسة Themis Research Company طُرح على المشاركين سؤال: “خلال الـ 12 شهرًا الماضية، ما هو الوضع المالي لعائلتك؟” وأجاب 55 في المائة من الأشخاص بأنهم “أصبحوا أسوأ” أو “سيئين للغاية”.