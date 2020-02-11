إفلاس أربع شركات أخرى في تركيا

إسطنبول (زمان التركية) – بعد إعلان اتخاذ إجراءات لإفلاس خمس شركات في تركيا مطلع الأسبوع الحالي؛ أعلن الموقع الرسمي المتخص ببيانات الشركات المفلسة، أن شركات جديدة ستعلن إفلاسها في إسطنبول وأنقرة وطرابزون ومرسين.

القضاء التجاري في تركيا اتخذ قرارًا بإفلاس خمس 4 شركات بسبب الأزمة الاقتصادية، هي:

1- شركة “ماتصا” للمقاولات: حيث قامت المحكمة التجارية الابتدائية بطرابزون بإصدار حكم رقم 638/2018 بتاريخ 30/01/2020م يقضي بإعلان إفلاس الشركة في نفس التاريخ في تمام الساعة 12:43.

2- شركة خدمات “فون فاكتورينج أ.ش”: اعتبارا من الساعة 15:15 يوم 30/01/2020م وفق القرار الصادر عن محكمة إسطنبول التجارية الابتدائية الرابعة تعتبر الشركة مفلسة.

3- شركة أ.س.ج لإنشاءات الطاقة والمعادن: تعتبر الشركة مفلسة اعتبارا من الساعة 09:02 من يوم 19/12/2019م، بناء على قرار محكمة آيدنجيك الابتدائية رقم 76/2016.

4- مكتبة “ماكس أوفيس”: وتم إعلان إفلاسها وفق قرار المحكمة التجارية الابتدائية الأولى بأنقرة رقم 284/2019 بتاريخ 06/02/2020م.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.

وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا بشكل كبير.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 12.15 بالمئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما سجل التضخم في تركيا خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة.

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