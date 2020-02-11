طريق دمشق – حلب الدولي تحت سيطرة دمشق لأول مرة منذ 8 سنوات

دمشق (زمان التركية)ـــ سيطر الجيش السوري الحكومي على طريق دمشق – حلب الدولي M5 بشكل كامل لأول مرة منذ ثماني سنوات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أوتستراد دمشق – حلب الدولي بات تحت سيطرة قوات النظام السوري بعد سقوط منطقة الراشدين الرابعة بضواحي مدينة حلب، تحت سيطرة عناصر النظام.

وكانت قوات النظام بدعم جوي روسي أطلقت في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، هجوما بريا عسكريا أسفر حتى الآن عن السيطرة على نحو 160 منطقة في كل من إدلب وحلب.

واعلن الجيش السوري أمس الأول فرض السيطرة على 600 كم مربع في حلب وإدلب.

واستعادة طريق حلب- دمشق الدولي يعني للحكومة السورية السيطرة على 5مدنٍ كبرى هي: دمشق، حلب، حماة، حمص، درعا، أي ربط الشمال السوري بجنوبه.

الهجوم البري السوري صعد من جهة أخرى التوتر بين أنقرة ودمشق وموسكو خصوصًا مع سقوط 13 جنديا من الجيش التركي وجرح آخرين في استهداف لنقاط المراقبة التركية في إدلب.

ورغم تهديد أطلقه الرئيس التركي رجب أردوغان، الأسبوع الماضي، حيث قال إنه سيمهل القوات السورية حتى نهاية شباط/ فبراير الجاري، للإنسحاب إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية في المنطقة، لايزال الجيش النظامي السوري مستمرا في التقدم على محور طريق حلب دمشق انطلاقاً من جسر البرقوم الذي 17 كم عن مدينة حلب وباقي محاور الاشتباك على اتجاه المدينة.

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