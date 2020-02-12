بلومبرج: بنوك تركيا تبيع 4.5 مليار دولار لوقف تراجع الليرة

نيويورك (زمان التركية) – باعت ثلاث بنوك حكومية تركية الأسبوع الماضي عملات أجنبية بما يعادل 4.5 مليار دولار أمريكي، في محاولة لمنع صعود الدولار فوق 6 ليرات، وفق تقرير.

وقالت وكالة بلومبرج الدولية إن بنوك الزراعة ووقف خلق التركية الرسمية بادرت الأسبوع الماضي لبيع 4.5 مليارات دولار، لمنع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية.

كما أشارت الوكالة إلى أن تراجع الليرة التركية أمام الدولار بوصولها إلى 6.05 ليرات للدولار الواحد هو أعلى نسبة انخفاض لها في الأشهر الثمانية الأخيرة.

وزعمت الوكالة أن البنوك العامة باعت في الأسبوع الماضي 4 مليارات دولار، في حين أنها باعت ما يقرب من 500 مليون دولار قبل نهاية الأسبوع بيومين.

وأعلنت الوكالة أن خبرها يستند إلى ثلاثة مصادر مختلفة.

وذكر بلومبرج أن الخبراء أوضحوا أنه بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، إلا أن الحكومة التركية تحاول الحفاظ على على قيمة الليرة التركية بطرق اصطناعية وأن نهجها التدخلي في سعر الصرف يستمر.

جدير بالذكر أن الدولار بلغ 6.03 ليرة، بينما وصل اليورو 6.58 ليرة اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء.

وتأثر سعر صرف الليرة التركية هذا الشهر بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، من 12 في المائة إلى 11.25 في المائة. وسجل يومها سعر صرف الدولار قبل خفض الفائدة 5.86 ليرة.

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