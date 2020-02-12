نيابة إسطنبول: حضور دروس حركة الخدمة ليست جريمة

إسطنبول (زمان التركية)ـــ أصدرت النيابة العامة في مدينة إسطنبول قرارها بحق نجم كرة القدم التركي المعروف أمره بلوز أوغلو ويلعب مع نادي فنربخشة التركي ومنتخب تركيا لكرة القدم، المتهم بالانتماء إلى حركة الخدمة.

مكتب المدعي العام في إسطنبول رفض اعتبار المشاركة في الدروس التي تنظمها حركة الخدمة وتقديم مساعدات مالية لها بمثابة جريمة، وقرر عدم لزوم متابعة أمره بلوز أوغلو للمرة الثانية.

القرار والمبررات التي سردها المدعي العام في قراره أثار نقاشًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماع، حيث أكد رودها على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين من الرجال والنساء بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة استنادا لهذا القرار.

وتتهم تركيا حركة الخدمة بتدبير انقلاب عام 2016، وتلاحق أعضائها وأنصارها، وبتهمة الانضمام إلى حركة الخدمة فصل الآلاف من وظائفهم واعتقلوا، وفر كثيرون إلى خارج البلاد هربا من الملاحقات القانونية.