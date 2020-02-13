انخفاض صافي أرباح بنك حكومي تركي

أنقرة (زمان التركية) – شهد عام 2019 تراجع صافي أرباح بنك الزراعة التركي، أحد البنوك الحكومية، بنحو 22.3 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وتعرض البنك لتحزيرات من تعرضه لخسائر بسبب تقديمه قروض بتيسيرات كبيرة.

وخلال عام 2019 تراجع صافي أرباح بنك الزراعة بواقع 22.3 في المئة مقارنة بالعام السابق ليسجل 6.19 مليار ليرة.

18% زيادة بالقروض

تشير النتائج المالية لعام 2019 التي أرسلها البنك مساء يوم أمس إلى منصة الكشف العام عن زيادة بنحو 18 في المئة في منح القروض لتسجل 448 مليار ليرة.

هذا وارتفعت ودائع بنك الزراعة خلال العام الماضي بنحو 35 في المئة لتسجل 447.25 مليار ليرة.

ومؤخرا كشفت معلومات أن ثلاث بنوك حكومية تركية بينهم بنك الزراعة، الأسبوع الماضي عملات أجنبية في محاولة لمنع صعود الدولار فوق 6 ليرات.

وقالت وكالة بلومبرج الدولية إن بنوك الزراعة ووقف وخلق التركية الرسمية بادرت الأسبوع الماضي لبيع 4.5 مليارات دولار، لمنع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية بعد بلوغه 6.05 في أعلى نسبة انخفاض للعملة المحلية في الأشهر الثمانية الأخيرة.

وزعمت الوكالة أن البنوك العامة باعت أيضا ما يقرب من 500 مليون دولار قبل نهاية الأسبوع بيومين، وذكرت أن معلوماتها تستند إلى ثلاثة مصادر مختلفة.

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