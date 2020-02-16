تركيا: مناوشات بين رسام والشرطة بسبب صورة “بوتين بطل خارق”

أنقرة (زمان التركية) – منعت الشرطة التركية الرسام الروسي، ألكسندار دونسكوي، من تعليق لوحات ضخمة تحمل صورة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، في الشارع الذي يضم السفارة الروسية في إسطنبول، تصور بوتين كبطل خارق.

وشهد مساء أمس محاولات تعليق دونسكوي أربع لوحات ضخمة للرئيس الروسي فلاديمير، في شارع استقلال بمدينة إسطنبول حيث مقر القنصلية الروسية.

وفي حديثه مع وكالة رويترز للأنباء يوم السبت قال إنه يريد أن يظهر الصلات الجيدة بين أنقرة وموسكو رغم الخلافات بشأن سوريا وملفات أخرى.

وأضاف دونسكي أنه رغب في إظهار كيف هيمن بوتين على روسيا، قائلا: “لقد فعل هذا كبطل خارق. وأنا أيضا كتبت على الملصقات “بوتين بطل خارق”.

وذكر دونسكي أن أنه سيفعل الشيء نفسه في الدول الغربية الديمقراطية الأخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة؛ مشددا على رغبته في إظهار أن الروس يعتبرون العقوبات المطبقة على بوتين بأنها عقوبات مطبقة عليهم. ووصف دونسكي نفسه بأنه “سفير للسلام”.

هذا وقامت قوات الأمن التركية برفع رسومات دونسكي خلال فترة قصيرة، وبرر المسؤولون الأتراك ذلك بأن دونسكي لم يحصل على تصريح قانوني لتنظيم مثل هذه الفعالية.

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