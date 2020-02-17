17 فبراير 2020

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المرصد السوري: جرحى في قصف على نقطة مراقبة تركية

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فى :آخر الأخبار, العالم العربي
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المرصد السوري: جرحى في قصف على نقطة مراقبة تركية
gazeteciler

إدلب (زمان التركية)ــ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بتعرض نقطة مراقبة تركية لقصف مدفعي من الجيش الحكومي السوري في ريف حلب الشمالي الغربي.

وقال المرصد إن القصف أصاب النقطة التركية في منطقة الشيخ عقيل، ما تسبب بوقوع جرحى من القوات التركية بعضهم بحالة خطيرة.

ولم تعلق وزارة الدفاع التركية حتى الآن على القصف الذي يعتبر هو الثالث هذا الشهر.

وهذا الشهر قتل 13 من القوات التركية في إدلب في قصف لنقطتي مراقبة تركييتين من قبل جيش النظام السوري.

وكان أردوغان قال مهددا الجيش السوري عقب قصف مدفعي مكثف للنظام السوري على نقطة مراقبة بمحيط مطار تفتاز العسكري في إدلب، “سيدفعون ثمنًا باهظًا كلما اعتدوا على جنودنا”.

ورغم تهديد أطلقه الرئيس التركي رجب أردوغان، سابقا قال في إنه سيمهل القوات السورية حتى نهاية شباط/ فبراير الجاري، للإنسحاب إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية في المنطقة، لايزال الجيش النظامي السوري مستمرا في التقدم في حلب وإدلب.

kanun
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