17 فبراير 2020

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هزة أرضية تضرب المدينة المنورة في السعودية

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فى :آخر الأخبار, العالم العربي
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هزة أرضية تضرب المدينة المنورة في السعودية
gazeteciler

الرياض (زمان التركية)ــ ضربت هزة أرضية خفيفة ظهر اليوم الإثنين، غرب المدينة المنوّرة، في السعودية.

المركز الوطني للزلازل والبراكين في السعودية، أعلن أنه في تمام الساعة 11:35 رصد هزة أرضية ضعيفة جدًا بقوة 2.18 على مقياس ريختر، وعمق 5.4 كم.

وأبلغ عدد من المواطنين الجهات المعنية بشعورهم بهزة زلزالية، فيما تصدر وسم #هزه_ارضيه_المدينه موقع تويتر في السعودية.

kanun
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