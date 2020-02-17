هزة أرضية تضرب المدينة المنورة في السعودية

الرياض (زمان التركية)ــ ضربت هزة أرضية خفيفة ظهر اليوم الإثنين، غرب المدينة المنوّرة، في السعودية.

المركز الوطني للزلازل والبراكين في السعودية، أعلن أنه في تمام الساعة 11:35 رصد هزة أرضية ضعيفة جدًا بقوة 2.18 على مقياس ريختر، وعمق 5.4 كم.

رصد المركز الوطني للزلازل والبراكين #بهيئة_المساحة_الجيولوجية_السعودية شمال غرب المدينة المنورة هزة أرضية ضعيفة جدًا على مقياس ريختر بلغت قوتها ١٨ , ٢ ، وعمق ٤ , ٥ كم في تمام الساعة ٣٥ : ١١ pic.twitter.com/aOnjIqa3ZN — هيئة المساحة الجيولوجية السعودية (@SgsOrgSa) February 17, 2020

وأبلغ عدد من المواطنين الجهات المعنية بشعورهم بهزة زلزالية، فيما تصدر وسم #هزه_ارضيه_المدينه موقع تويتر في السعودية.

–