تركيا.. إفلاس 5 شركات جديدة

أنقرة (زمان التركية) – تتواصل دون انقطاع عاصفة الإفلاس التي تضرب قطاع الشركات التجارية في تركيا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية.

شهد الأسبوع الحالي اتخاذ القضاء التجاري التركي قرار بإشهار إفلاس خمس شركات جديدة.

شركة حاجي بابا للمكسرات التي تنشط في مجال تجارة التجزئة والجملة للمكسرات منذ عام 1989، حيث تمتلك الشركة أكثر من 50 فرعا في العديد من المدن التركية وفي مقدمتها العاصمة أنقرة، جاءت ضمن قائمة الشركات التي صدر بحقها قرار إفلاس. .

وفيما يلي طرح للشركات التي أشهرت إفلاسها بأمر القضاء:

– حاجي بابا للمكسرات: قررت المحكمة التجارية الغربية بأنقرة إفلاس الشركة بموجب القرار رقم 788/ 2018 الصادر بتاريخ 12/02/2020.

– شركة ألتن للإنشاءات الدولية: قضت الدائرة الثالثة لمحكمة بودروم بإفلاس الشركة بموجب القرار رقم 678/2019 استنادا على القرار رقم 154/ 2013 الصادر بتاريخ 11/ 12/ 2019.

– شركة METS الإعلامية: قضت الدائرة الخامسة للمحكمة التجارية في إسطنبول بإفلاس الشركة اعتبارا من الساعة 14:45 من يوم السادس من فبراير/ شباط الجاري استنادا على الملف رقم 11/ 2019.

– شركة Alset للإنشاء والسياحة: قضت الدائرة الثانية للمحكمة التجارية في أنطاليا بإفلاس الشركة بموجب القرار رقم 519/ 2019 الصادر بتاريخ 24/ 01/ 2020.

– شركة Bilgesan Teknik Hırdavat: قضت الدائرة الأولى للمحكمة التجارية في إزمير بإفلاس الشركة بموجب القرار رقم 1341/ 2018 الصادر بتاريخ 11/02/ 2020.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.

وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا بشكل كبير.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 12.15 بالمئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما سجل التضخم في تركيا خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة.

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