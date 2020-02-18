تركيا.. العثور على صندوقي سلاح في حافلة ركاب

ريزا (زمان التركية)ـــ عثرت دورية شرطة على طريق ساحل البحر الأسود على صندوقين أسلحة في حافلة ركاب قادمة من بلدة تشايلي ريزا متجهة إلى إسطنبول.

وبتفتيش الحافلة عثرت الشرطة على صندوقين من الكرتون بهما مسدسات 9م بدون ترخيص.

وبناء عليه تم القبض على أ.أو صاحب الصناديق؛ وتم إصدار قرار باعتقال له في قسم الشرطة.

فيما أبلغ عن شخصًآخر جاري البحث عنه أيضًا.

وتشهد تركيا هذه الحادثة في الوقت الذي ينشر الإعلام الموالي للحكومة مقالات وأخبارًا تزعم استعداد العلمانيين الكماليين بقيادة رئيس الأركان الأسبق إيلكر باشبوغ للانقلاب على الحكومة.

لكن الكاتب الصحفي بولند كوروجو أشار إلى احتمالية إقدام أردوغان على انقلاب صوري لتصفية جديدة تستهدف العلمانيين من “الأوراسيين” بعدما أجرى انقلابا شكليا على ذاته في 2016 وقام بتصفية الجنرالات والضباط الأطلسيين بذريعة الانتماء إلى حركة الخدمة.

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