تركيا.. انتحار طالب جامعي بسبب مشاكل مادية

أنقرة (زمان التركية) – أقدم طالب جامعي تركي في السنة النهائية، على الانتحار بسبب مشكلات مادية، حيث تبين أن الطالب كان يبحث عن عمل منذ فترة.

اتحاد الطلاب أعلن أن هاكان تاشدمير، الطالب بالسنة الرابعة في قسم الإذاعة والتلفزيون والسينما بجامعة إسطنبول انتحر.

وأضاف الاتحاد في بيان أن هاكان كان يعاني من الديون وكان يبحث عن عمل.

وعلق طلاب بالقول إن الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها حزب العدالة والتنمية الحاكم والضغوط الناجمة عنها تواصل تهديد حياة الأتراك وأنهم لن يسمحوا بهذا وسيستردون مستقبلهم.

يُذكر أن الشهر الماضي شهد انتحار سبيل أونلي، الطالبة العشرينية في جامعة إسطنبول، حيث تم إرجاع سبب انتحارها إلى عجزها عن إيجاد عمل وتدهور وضعها الاقتصادي وحالة الاكتئاب التي عانت منها بسبب الرسائل الساخرة من منظرها الخارجي التي كانت تتلقاها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل أيام أقدم مواطن تركي عاطل عن العمل منذ مدة على إشعال النار في نفسه أمام مبنى ولاية هاطاي، قائلًا: “أطفالي جوعى”، ليلقى حتفه لاحقا، في حادثة أثارت عاطف الكثيرين.

–