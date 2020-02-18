18 فبراير 2020

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منسق الأمم المتحدة في لبنان يزور الجامعة العربية

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فى :آخر الأخبار, العالم العربي
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منسق الأمم المتحدة في لبنان يزور الجامعة العربية
gazeteciler

القاهرة (زمان التركية)ــ استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، السيد يان كوبيش.

وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن اللقاء تناول أهم التطورات على الساحة اللبنانية منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، وأبرز التحديات التي تواجه لبنان خلال المرحلة القادمة.

وقال بيان صادر عن الأمانة إن “المنسق الأممي عرض تقيمًا لمجمل الوضع في لبنان بما في ذلك الوضع المالي والاقتصادي ومتطلبات معالجة الأزمة الحالية”.

من جانبه أكد الأمين العام على دعم وتضامن الجامعة العربية مع لبنان ومواكبتها لها في مختلف المراحل والأزمات الي مرت بها، كما شدد على أهمية أن تلبي الحكومة الجديدة مطالب الشعب اللبناني وأن تفي بالتعهدات وتقوم بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة التي تمكنها من استعادة ثقة المجتمع الدولي وتفتح الطريق للاستفادة من المساعدات الدولية وجذب الاستثمارات.

كما أوضح البيان أنه تم التطرق للتطورات الدولية والإقليمية وتداعياتها على لبنان، بما في ذلك خطة “صفقة القرن”، حيث أكد أبو الغيط على رفض الدول العربية لهذه الصفقة باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف قرارات الشرعية الدولية.

kanun
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