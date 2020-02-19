تركيا.. شركة إنشاءات كبرى تحصل على تسوية إفلاس

أنقرة(الزمان التركية) – أعلنت شركة إنشاءات كبرى في تركيا تعمل منذ 30 عاما موافقة القضاء على طلب تسوية إفلاس تقدمت به.

وذكر موقع Yerel Ses Kocaeli أن شركة DUY TAŞ للتنقيب والنقل والإنشاء والسياحة والتجارة، التي تعمل في كارتبه سبانجا بولاية إسطنبول، لم تصمد أمام الأزمة الاقتصادية وبادرت بتقديم طلب تسوية إفلاس.

وتتولى الشركة تنفيذ مشاريع بلدية كوجالي وإدارة المياه وقنوات الصرف بها.

وقررت الدائرة الأولى للمحكمة التجارية مد المهلة النهائية الممنوحة لشركة DUY TAŞ من اجل جدولة ديونها لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من يوم 12 فبراير/ شباط الجاري وتعيين موظفين لمتابعة تسوية الإفلاس خلال الفترة المحددة.

وفي البداية تطلب الشركت المتعثرة في سداد ديونها “تسوية إفلاس” من المحاكم التجارية لتحصل على مهلة ثلاثة أشهر لجدولة ديونها، وحمايتها من الإفلاس وفي حال فشلت في تسديد ديونها خلال الفترة المذكوة يكون الإفلاس مصيرها.

وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا بشكل كبير.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 12.15 بالمئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما سجل التضخم في تركيا خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة.