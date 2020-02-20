حالة انتحار أخرى والسبب “قرض البنك”

شرناق (زمان التركية) – انتحر مواطن تركي بسبب عدم مقدرته على سداد قروض البنك، تاركا خلفه رسالة يقول فيها “لا أستطيع سداد ديوني”.

خالد يلماز من سكان “منافجاط” التابعة لأنطاليا؛ عمره 48 سنة أب لطفلين قرر التخلص من حياته بسبب ديونه التي لا يستطيع سدادها لبنكين.

وقال “خالد” في الرسالة التي تركها: “لا أستطيع سدادها 26 ألف لبنك دنيز، 450 ليرة لبنك فيبا، لست غاضبًا من أحد، ومسامح للجميع؛ النهاية؛ خالد يلماز”.

وتأتي حادثة الانتحار بعد أخرى وقعت بالعاصمة أنقرة بطلها معلم رياضيات في مدرسة خاصة يدعى إينان أوشار نشتكيا، اشتكى من غياب العدل في البلاد.

وقال المعلم في رسالة تركها وراءه عبر قناة يوتيوب: “لا ترسلوا أولادكم إلى المدرسة، فهي تغلسل أدمغة الأولاد”.

كما انتحر هذا الأسبوع طالب جامعي تركي في السنة النهائية، بسبب مشكلات مادية، حيث حيث تبين أن الطالب كان يبحث عن عمل منذ فترة، وقال اتحاد الطلاب إن هاكان تاشدمير، الطالب بالسنة الرابعة في قسم الإذاعة والتلفزيون والسينما بجامعة إسطنبول انتحر، بعدما عانى من الديون وكان يبحث عن عمل.

والشهر الماضي شهد انتحار سبيل أونلي، الطالبة العشرينية في جامعة إسطنبول، حيث تم إرجاع سبب انتحارها إلى عجزها عن إيجاد عمل وتدهور وضعها الاقتصادي وحالة الاكتئاب التي عانت منها بسبب الرسائل الساخرة من منظرها الخارجي التي كانت تتلقاها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل أيام أقدم مواطن تركي عاطل عن العمل منذ مدة على إشعال النار في نفسه أمام مبنى ولاية هاطاي، قائلًا: “أطفالي جوعى”، ليلقى حتفه لاحقا، في حادثة أثارت عاطف الكثيرين.